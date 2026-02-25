Ричмонд
Володин назвал надбавки для врачей спасением медицины

Володин: надбавки врачам и среднему медицинскому звену спасли медицину.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Надбавки врачам и среднему медицинскому звену, введенные президентом РФ Владимиром Путиным, спасли отечественную медицину, особенно на селе и в малых городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.

«На самом деле, решения, о которых вы говорите, связанные с надбавками, спасли нашу медицину, особенно на селе, в малых городах. Надбавки, введенные президентом, врачам и среднему медицинскому звену сделали более привлекательной работу в центральных районных больницах, в сельских поселениях», — сказал Володин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что сейчас показатель обеспеченности медиками растет. По его словам, программа «Земский доктор», «Земский фельдшер» привлекла в села и малые города 72 тысячи медицинских работников.

