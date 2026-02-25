Двое муниципальных работников попали под следствие в Ростовской области

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении директора и замдиректора отдела капитального строительства Красносулинского района. Сотрудников муниципального учреждения подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.