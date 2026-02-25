Двое муниципальных работников попали под следствие в Ростовской области

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении директора и замдиректора отдела капитального строительства Красносулинского района. Сотрудников муниципального учреждения подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По версии следствия, подозреваемые получили от представителя коммерческой организации 1,8 млн рублей. Подкуп был платой за «беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту детского дошкольного учреждения».
Часть денег изъяли после начала следствия. Подозреваемых взяли под стражу. Сейчас следователи продолжают выяснять детали дела.
