С сегодняшнего вечера в Омске начнется режим «черного неба»

По данным синоптиков, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания в атмосфере вредных промышленных выбросов, наступят сегодня, 25 февраля, в 20:00 и продлятся до 8:00 26 февраля. В связи с этим Обь-Иртышским УГМС объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.