С сегодняшнего вечера в Омске начнется режим «черного неба»

Неблагоприятные метеоусловия продлятся до 8 часов утра завтрашнего дня.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего вечера в Омске начнется режим «черного неба». О наступлении неблагоприятных метеоусловий сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным синоптиков, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания в атмосфере вредных промышленных выбросов, наступят сегодня, 25 февраля, в 20:00 и продлятся до 8:00 26 февраля. В связи с этим Обь-Иртышским УГМС объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Отметим, что по закону в этот период предприятия обязаны снизить объемы вредных промышленных выбросом в атмосферу. Омичам рекомендуется не оставлять надолго открытыми окна, особенно на ночь.

