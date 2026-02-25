Володин обратил внимание на подготовку медицинских кадров

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства раскритиковал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко за мягкую позицию в отношении подготовки медицинских кадров в непрофильных и частых вузах.
«Михаил Альбертович Мурашко, действительно, отвечает за это направление, ему непросто, но мы его критикуем. Мы его критикуем, знаете, за вот эту мягкую, непоследовательную позицию, связанную с тем, что сейчас пооткрывались факультеты в частных медицинских вузах, в непрофильных, где выдают дипломы врачей, среднего медицинского персонала. Но у них нет ни клинической базы, ни научных кадров. И Мурашко один не может бороться с этим. Ему тяжело, а критика идет Мурашко», — сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
По словам председателя Госдумы, в будущем такой врач будет работать, имея диплом частного вуза такой же, как раньше продавали в подземном переходе.
«Вот, Михаил Альбертович, подтвердите: такие факты есть или нет? Но он скромный человек, видите, молчит… Тут, наверное, может быть даже не Мурашко, а эта тема (главы Минобрнауки РФ Валерия — ред.) Фалькова, Рособрнадзора. Вот нам надо постараться поддержать классические медицинские вузы, которые в системе министерства здравоохранения», — добавил он.
По словам Володина, необходимо бороться за качество здравоохранения. Председатель ГД считает необходимым, чтобы Минздрав РФ играл ключевую роль, так как «скромность может довести здесь до плачевных последствий».
«Нам важно, чтобы специалисты выходили грамотными. А сегодня посмотрите, там даже не поймешь, что за организация, а выдает диплом врача. Причем количество обучающих измеряется десятками тысяч. Но мы о наболевшем, потому что вы наше правительство, кому мы будем говорить больше? Все вопросы поднимаем, какие бы ни были», — подытожил он.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.