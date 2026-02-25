Володин обратил внимание на подготовку медицинских кадров

«Михаил Альбертович Мурашко, действительно, отвечает за это направление, ему непросто, но мы его критикуем. Мы его критикуем, знаете, за вот эту мягкую, непоследовательную позицию, связанную с тем, что сейчас пооткрывались факультеты в частных медицинских вузах, в непрофильных, где выдают дипломы врачей, среднего медицинского персонала. Но у них нет ни клинической базы, ни научных кадров. И Мурашко один не может бороться с этим. Ему тяжело, а критика идет Мурашко», — сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.