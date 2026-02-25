Все больше россиян хотят жить на селе, заявил Мишустин

«Второе направление — это создание привлекательных условий жизни на селе. Это, конечно, средства и в комплексное развитие сельских территорий, программу, и в опорные пункты для того, чтобы сформировать все необходимые условия и возможности, чтобы люди хотели жить на селе. Важно, что таких людей становится больше», — сказал Мишустин в ходе доклада.