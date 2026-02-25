Все больше россиян хотят жить на селе, заявил Мишустин

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Все больше россиян хотят жить на селе, нужно создавать для этого условия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Второе направление — это создание привлекательных условий жизни на селе. Это, конечно, средства и в комплексное развитие сельских территорий, программу, и в опорные пункты для того, чтобы сформировать все необходимые условия и возможности, чтобы люди хотели жить на селе. Важно, что таких людей становится больше», — сказал Мишустин в ходе доклада.
В среду Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.