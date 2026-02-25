Поезд Минск — Брест опаздывает почти на полтора часа 25 февраля

БЖД назвала причины задержки поезда Минск — Брест 25 февраля почти на полтора часа.
Задержка в пути произошла с поездом Минск — Брест (№ 727), отправившемся из столицы в 10.25. Поезд должен был прибыть на конечную станцию в Брест в 13.55 часов, но задержался в пути.
— По техническим причинам поезд следует с задержкой 1 час 20 минут, — назвали причину в пресс-службе.
В БЖД объяснили, что из-за опоздания поезда Минск — Брест (№ 727) будет следовать с серьезной задержкой и пассажирский состав в обратном направлении. Поезд Брест — Минск (№ 728) с отправлением из областного центра в 14.35 и прибудет в столицу с опозданием примерно на 50 минут.
