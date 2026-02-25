Поезд Минск — Брест опаздывает почти на полтора часа 25 февраля

В БЖД объяснили, что из-за опоздания поезда Минск — Брест (№ 727) будет следовать с серьезной задержкой и пассажирский состав в обратном направлении. Поезд Брест — Минск (№ 728) с отправлением из областного центра в 14.35 и прибудет в столицу с опозданием примерно на 50 минут.