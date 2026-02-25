Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр РФ отметил, что по программе новой модели высшего образования в данный момент обучается 33,5 тысячи студентов.
«У нас завершение пилотного проекта рассчитано до 2029−2030-го года… Вот, мы подумаем, как можно ускорить процесс, но также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям и идеям есть, что сказать», — сказал Мишустин в ходе доклада.