Мишустин назвал сроки завершения перехода вузов на новую модель обучения

«У нас завершение пилотного проекта рассчитано до 2029−2030-го года… Вот, мы подумаем, как можно ускорить процесс, но также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям и идеям есть, что сказать», — сказал Мишустин в ходе доклада.