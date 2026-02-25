Храм в Массандре пошел трещинами — что говорят власти и митрополия

Церковь Святого Николая Чудотворца и Александры Римской в Массандре была построена в 1916 году по проекту архитектора Владимира Максимова, ученика Щусева. 6 декабря того же года храм был освящен в честь Святого Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры — небесных покровителей императорской четы Романовых, которые пожертвовали землю для расположенного рядом санатория для лечения больных туберкулезом нижних армейских чинов. Корпуса санатория называли именами детей царской семьи.