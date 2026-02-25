В Уфе совпали Рамадан, Великий пост и китайский Новый год

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в администрации города обратил внимание на необычное календарное явление. В этом году почти одновременно начались Рамадан, Великий пост и Лунный (китайский) Новый год.
Сити-менеджер отметил, что предыдущий раз такое совпадение происходило в 1863 году. Мавлиев выразил надежду, что пересечение трех праздников пройдет для жителей столицы благополучно.
