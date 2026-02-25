Может ли нейросеть поставить правильный диагноз?

Однако окончательный диагноз люди предпочитают услышать от «живого» специалиста — более 54% опрошенных при любых проблемах со здоровьем сразу идут к врачу, а еще 20% сначала консультируются с ИИ, но потом все равно записываются на прием. Полностью заменяют доктора нейросетью лишь 7% респондентов и это скорее тревожная статистика, чем тренд.