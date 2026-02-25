Может ли нейросеть поставить правильный диагноз?

Согласно опросу, проведенному медицинской компанией, 64% россиян уже обращались к искусственному интеллекту (ИИ) с вопросами о здоровье, а каждый третий (33,5%) хотя бы раз спрашивал нейросеть о возможном диагнозе.
Абсолютное большинство использует нейросети только как подсказку: 52% расшифровывают с их помощью анализы, 47% ищут информацию о симптомах.
Однако окончательный диагноз люди предпочитают услышать от «живого» специалиста — более 54% опрошенных при любых проблемах со здоровьем сразу идут к врачу, а еще 20% сначала консультируются с ИИ, но потом все равно записываются на прием. Полностью заменяют доктора нейросетью лишь 7% респондентов и это скорее тревожная статистика, чем тренд.
Доверие к медицинским советам ИИ остается умеренным: полностью доверяют технологиям только 5,6% опрошенных, тогда как 43% относятся к ним с осторожностью и используют лишь для справки. Почти 50% хотя бы раз сталкивались с противоречивыми или откровенно неверными рекомендациями нейросетей.
Как относятся к советам ИИ эксперты?
"Нейросети могут быть полезны для первичного поиска информации о здоровье, но они не способны заменить профессиональную медицинскую диагностику, —рассказал aif.ru врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Никитин, — Искусственный интеллект не учитывает индивидуальные особенности организма, историю болезни, сопутствующие заболевания и множество других факторов, которые врач принимает в ходе приема.
Особую опасность представляет самолечение по рекомендациям ИИ. Нейросеть может некорректно интерпретировать симптомы, что приведет к потере времени и прогрессированию заболевания. Использовать искусственный интеллект разумно — для подготовки вопросов к врачу, общего понимания медицинских терминов или предварительного знакомства с темой. Но окончательное решение о диагностике и лечении всегда должен принимать квалифицированный специалист после очного обследования".