В Ростовской области подрядчика оштрафовали за незаконный сброс отходов

Как выяснили полицейские, ранее с компанией заключили договор и выделили место для безопасного выброса отходов. Кроме того, муниципалитет выдал машину для проведения необходимых работ. Несмотря на это, подрядчик нарушил условия и избавился от жидких отходов в неположенном месте.