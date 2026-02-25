В Ростовской области подрядчика оштрафовали за незаконный сброс отходов

В Тарасовском районе Ростовской области одну из управляющих компаний наказали за сброс отходов в запрещенном для этого месте. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как выяснили полицейские, ранее с компанией заключили договор и выделили место для безопасного выброса отходов. Кроме того, муниципалитет выдал машину для проведения необходимых работ. Несмотря на это, подрядчик нарушил условия и избавился от жидких отходов в неположенном месте.
После этого составили протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Подобное нарушение предполагает штраф в 100 тысяч рублей.
Также была назначена экспертиза. Если подтвердится вред окружающей среде, должностному лицу грозит административная статья (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ) и дополнительный штраф в 40 тысяч рублей.
