На трассе под Ростовом задержали водителя с крупной партией запрещенных веществ

Полицейские остановили для проверки подозрительный автомобиль ВАЗ-21140. Во время досмотра они нашли в машине сразу несколько тайников. В кармане передней пассажирской двери, внутри строительных перчаток, лежали два свертка, обмотанные черной изолентой. Еще один пакет с белым порошком обнаружили в подлокотнике между сиденьями. А за задним пассажирским сиденьем, на полу, в сумке лежал пакет с семенами наркотического растения. Всего у 44-летнего водителя изъяли несколько видов запрещенных веществ.