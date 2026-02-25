Ричмонд
На трассе под Ростовом задержали водителя с крупной партией запрещенных веществ

ВАЗ с тайником: На трассе Ростов — Ставрополь полицейские изъяли у водителя партию запрещенных веществ.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Ростов — Ставрополь в Кагальницком районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с крупной партией запрещенных веществ.

Полицейские остановили для проверки подозрительный автомобиль ВАЗ-21140. Во время досмотра они нашли в машине сразу несколько тайников. В кармане передней пассажирской двери, внутри строительных перчаток, лежали два свертка, обмотанные черной изолентой. Еще один пакет с белым порошком обнаружили в подлокотнике между сиденьями. А за задним пассажирским сиденьем, на полу, в сумке лежал пакет с семенами наркотического растения. Всего у 44-летнего водителя изъяли несколько видов запрещенных веществ.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия.

