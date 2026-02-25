Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доступ сразу к двум сайтам ограничен в Беларуси — их использовали экстремисты

В Беларуси ограничен доступ сразу к двум сайтам, которые использовали экстремисты.

Источник: Комсомольская правда

Согласно постановлению прокурора Могилевской области, в Беларуси ограничен доступ к двум интернет-ресурсам, сообщила служба информации прокуратуры.

В частности, ограничили доступ к сайтам terra-group.pl и ssl-production.pl. В прокуратуре сказали, что данные ресурсы использовали экстремистские формирования. Своей деятельностью сайты нарушили закон Беларуси о СМИ и закон о противодействии экстремизму.

В прокуратуре напомнили, что ранее коалиция инициатив Terra Group Event и SSL Production, а также ее участники, которые администрировали эти сайты, признали экстремистским формированием, запретив их деятельность в Беларуси.

— Функционирование указанных интернет-ресурсов противоречило интересам государства, как это определяет Концепция национальной безопасности Беларуси, их деятельность была сопряжена с посягательством на основы суверенитета и незыблемость конституционного строя страны, — прокомментировали в прокуратуре.

Госинспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к этим двум сайта.

Ранее уже прокуратура ограничила доступ к двум другим сайтам в Беларуси.

Тем временем бойцы СОБР, ОМОН и «Алмаза» задержали 200 человек по делу мошеннической сети колл-центров в Беларуси: «Тревожные кнопки против милиции, более 1000 обманутых белорусов, заблокированный $1 млн».

Еще МВД расширит список оснований для профилактического учета в Беларуси.