Опыты ученых РФ помогут исследовать влияние хлора на следы жизни на Марсе

Опираясь на собранные данные, ученые просчитали то, как быстро будут распадаться соединения хлора на Марсе и Европе. По их оценкам, на глубине около одного метра в марсианском грунте эти соединения могут существовать десятки и сотни миллионов лет, тогда как в верхних слоях льда на Европе они будут исчезать за несколько десятилетий и активно разрушать соседнюю с ними органику. Это следует учитывать при поисках следов жизни на этих планетах, подытожили исследователи.