Опыты ученых РФ помогут исследовать влияние хлора на следы жизни на Марсе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские ученые впервые изучили то, как излучение высоких энергий разрушает молекулы перхлоратов, хлорсодержащих соединений, присутствующих в больших количествах на поверхности Марса и Европы, спутника Юпитера. Собранные сведения помогут оценить то, как данные соединения хлора влияют на возможные органические следы марсианской жизни, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наше исследование вносит вклад в понимание важнейшего фундаментального вопроса — существуют ли следы живого на Марсе. Результаты исследования можно применять для прогнозирования условий на Марсе и, следовательно, оценивать пригодность этих условий для существования жизни», — заявил научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Владимир Чепцов, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают ученые, на поверхности двух потенциально обитаемых миров Солнечной системы — сухого и безводного Марса, а также юпитерианской Европы с ее подледным океаном — присутствуют большие запасы перхлоратов, соединений хлора, кислорода и водорода. Их обнаружение на этих планетах породило массу споров о сохранности возможных следов жизни в их недрах, так как в некоторых условиях среды перхлораты активно разрушают органику.
В свою очередь, часть земных микроорганизмов в теории способны использовать перхлораты в качестве источника энергии, что также могло или даже может происходить на Марсе или Европе. Для проверки этих гипотез необходимо хорошо понимать то, насколько стабильны перхлораты на поверхности этих миров Солнечной системы и как на их молекулы влияют пучки ионизирующего излучения и космические лучи, непрерывно бомбардирующие поверхность этих планет.
Руководствуясь этой идеей, российские ученые подготовили аналоги марсианского грунта и поверхностного льда Европы, содержащие в себе перхлораты, охладили их до минус 140 градусов Цельсия и облучили пучком электронов, имитирующим воздействие космической радиации. Последующий анализ перемен в составе этих проб показал, что темпы распада перхлоратов сильно зависели от того, как много воды присутствовало в образцах материи других миров.
Опираясь на собранные данные, ученые просчитали то, как быстро будут распадаться соединения хлора на Марсе и Европе. По их оценкам, на глубине около одного метра в марсианском грунте эти соединения могут существовать десятки и сотни миллионов лет, тогда как в верхних слоях льда на Европе они будут исчезать за несколько десятилетий и активно разрушать соседнюю с ними органику. Это следует учитывать при поисках следов жизни на этих планетах, подытожили исследователи.