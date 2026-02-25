Детский сад в Керчи капитально отремонтируют за 17 миллионов рублей

В Керчи ведется капитальный ремонт детского сада № 55 «Хрусталик». На эти цели выделено 17 миллионов рублей из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины.
Глава городской администрации Олег Каторгин сообщил, что уже почти завершены работы по замене окон. Из 69 уже установлено 55 современных стеклопакетов. Строители также заменят подоконники и откосы. Кроме того, специалисты ремонтируют фасад, утепляют стены, заделывают трещины. При этом строительные работы не сказались на работе детсада, он продолжает функционировать в обычном режиме.
«Работы организованы так, чтобы дети беспрепятственно продолжали учиться и играть: занятия проводятся в помещениях, которые не затронуты ремонтом. Даже праздничные утренники и запланированные мероприятия прошли по расписанию», — отметил Каторгин.