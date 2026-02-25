Детский сад в Керчи капитально отремонтируют за 17 миллионов рублей

Глава городской администрации Олег Каторгин сообщил, что уже почти завершены работы по замене окон. Из 69 уже установлено 55 современных стеклопакетов. Строители также заменят подоконники и откосы. Кроме того, специалисты ремонтируют фасад, утепляют стены, заделывают трещины. При этом строительные работы не сказались на работе детсада, он продолжает функционировать в обычном режиме.