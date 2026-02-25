В Зеленоградске отметят День рождения зеленоградского кота

Организаторы подготовили насыщенную программу с тематическими квестами и играми, где участники смогут проявить смекалку и командный дух. На различных площадках запланированы шоу и представления, ориентированные на семейную аудиторию.
Гостей фестиваля ждут конкурсы и викторины с призами. Праздник посвящён неофициальному символу города — коту, образ которого широко используется в городской среде и туристической символике.
Мероприятие пройдёт на открытых площадках города. Организаторы приглашают всех желающих принять участие и провести первый день весны в праздничной атмосфере.