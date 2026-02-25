Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зеленоградске отметят День рождения зеленоградского кота

1 марта в Зеленоградске состоится традиционный праздник-фестиваль День рождения зеленоградского кота. Мероприятие давно стало одной из визитных карточек города и ежегодно собирает жителей и туристов.

Источник: Администрация Зеленоградского городского округа

Организаторы подготовили насыщенную программу с тематическими квестами и играми, где участники смогут проявить смекалку и командный дух. На различных площадках запланированы шоу и представления, ориентированные на семейную аудиторию.

Гостей фестиваля ждут конкурсы и викторины с призами. Праздник посвящён неофициальному символу города — коту, образ которого широко используется в городской среде и туристической символике.

Мероприятие пройдёт на открытых площадках города. Организаторы приглашают всех желающих принять участие и провести первый день весны в праздничной атмосфере.