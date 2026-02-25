Ричмонд
Полуразрушенную базу отдыха планируют приватизировать в Ростове

Вопрос о приватизаиции заброшенной базы отдыха обсудили на заседании гордумы Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Полуразрушенную базу отдыха на улице Левобережной в Ростове-на-Дону включили в прогнозный план приватизации на ближайшие три года. Об этом сообщили по итогам заседания депутатов городской думы.

Нежилое строение площадью 468,9 кв. метров находится на участке 5215 кв. метров. Сама постройка полуразрушена, а на территории разрослись деревья и кустарники.

Заброшенную базу нельзя использовать для решения вопросов местного значения, поэтому ее предложили ввести в гражданский оборот.

