Полуразрушенную базу отдыха планируют приватизировать в Ростове

Полуразрушенную базу отдыха на улице Левобережной в Ростове-на-Дону включили в прогнозный план приватизации на ближайшие три года. Об этом сообщили по итогам заседания депутатов городской думы.
Нежилое строение площадью 468,9 кв. метров находится на участке 5215 кв. метров. Сама постройка полуразрушена, а на территории разрослись деревья и кустарники.
Заброшенную базу нельзя использовать для решения вопросов местного значения, поэтому ее предложили ввести в гражданский оборот.
