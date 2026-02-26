Обязан ли терапевт давать направление к узкому специалисту?

Терапевт не должен выдавать направление по первому требованию пациента — это право врача, основанное на его клиническом решении. Именно терапевт оценивает, есть ли медицинские показания для консультации узкого специалиста, или проблема может быть решена на его уровне.
На первичном приеме врач выслушивает жалобы, оценивает общее состояние и принимает решение: справится сам или направит пациента к профильному специалисту. Если терапевт понимает, что ситуация требует углубленной консультации, он выдает направление. Но если оснований для этого нет, например, когда жалобы не соответствуют профилю запрашиваемого специалиста или вопрос решается более простыми методами — доктор может предложить другое решение проблемы.
Кроме того, даже при наличии показаний терапевт сначала назначает необходимые анализы и исследования. Узкий специалист сможет поставить точный диагноз быстрее, если пациент придет уже с готовыми результатами. Нередко после обследования выясняется, что проблема решается на уровне терапевта — корректировкой лечения или дообследованием, и визит к узкому специалисту уже не требуется.
Когда направление не требуется?
Исключение составляют пациенты с уже установленным хроническим заболеванием, которые состоят на диспансерном наблюдении у узкого специалиста (например, кардиолога, эндокринолога или гастроэнтеролога). В этом случае для планового визита к «своему» доктору направление терапевта не нужно — записаться можно напрямую.