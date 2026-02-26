Обязан ли терапевт давать направление к узкому специалисту?

На первичном приеме врач выслушивает жалобы, оценивает общее состояние и принимает решение: справится сам или направит пациента к профильному специалисту. Если терапевт понимает, что ситуация требует углубленной консультации, он выдает направление. Но если оснований для этого нет, например, когда жалобы не соответствуют профилю запрашиваемого специалиста или вопрос решается более простыми методами — доктор может предложить другое решение проблемы.