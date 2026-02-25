Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства

«Я думал, все будет проще»
Руслан Курбан — один из первых учеников школы. Его жена скоро родит первенца, и Руслан решил: он не будет стоять в стороне. Он будет рядом — по-настоящему рядом.
«Я понимал: ей будет тяжело. Это первый ребенок, первый опыт. И, конечно же, я хочу всячески ей помочь. А навыков и знаний у меня нет. Поэтому естественно воспользовался такой возможностью получить не только теоретические, но и практические знания», — рассказал Руслан.
На первом занятии Руслан осознал: мир отцовства — это целая вселенная со своим множеством нюансов и тонкостей. Поэтому стал приходить на занятия еще и еще. За три посещения он освоил то, что раньше ему казалось какой-то магией: пеленание — это не просто заворачивание в ткань, а создание чувства безопасности у малыша, в одевании важная каждая пуговка, а смена подгузника требует определенной ловкости.
«Все эти действия — базовые, они буду происходить каждый день, поэтому важно все довести до автоматизма. Потому я и продолжаю сюда приходить. Я хочу быть уверен, что смогу помочь своей жене. Она носит в себе наше будущее счастье, поэтому я должен любить ее и всячески поддерживать. И поддерживать качественно», — подчеркнул Руслан.
Когда папа — не зритель, а участник
Инициатива школы родилась у сотрудников роддома при поддержке главврача Ильи Глазкова. Медработники убеждены: семья — это команда, где у каждого своя важная роль.
«Мама учится всему в роддоме: как обрабатывать пупок, подмывать малыша, понимать его сигналы. А папа? Папа часто остается лишь с теоретическими знаниями. И мы решили, что надо помочь получить и практические. Потому что хороший папа — это не тот, кто просто присутствует. Это тот, кто умеет», — объяснил Глазков.
По его словам, занятия в школе — не скучные лекции, а живые уроки с практикой. Здесь учат не только руки, но и сердце: как почувствовать малыша, как уловить его настроение, как стать для него опорой с первых минут жизни.
Атмосферу создают и сами врачи, ведущие занятие, — те, кто знает о родительстве не понаслышке. Например, один из них совсем недавно сам стал папой и теперь делится не только профессиональными навыками, но и личным опытом, эмоциями, радостью отцовства.
Обучить как можно больше пап
Пока что в школе запланированы пять занятий, но, если интерес сохранится, программу сделают регулярной и, возможно, расширят — откроют подобные курсы в женских консультациях.
«Мы сделали первый шаг. Сначала даже не знали, нужно ли это вообще, а теперь видим: нужно. Если хотя бы по 6−7 пап будут постоянными учениками — значит, это не просто мода, а новая норма. Норма ответственного отцовства», — подытожил главврач.