Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства

На первом занятии Руслан осознал: мир отцовства — это целая вселенная со своим множеством нюансов и тонкостей. Поэтому стал приходить на занятия еще и еще. За три посещения он освоил то, что раньше ему казалось какой-то магией: пеленание — это не просто заворачивание в ткань, а создание чувства безопасности у малыша, в одевании важная каждая пуговка, а смена подгузника требует определенной ловкости.