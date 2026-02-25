В Уфе ужесточат правила парковки на тротуарах

На оперативном совещании в мэрии Уфы градоначальник Ратмир Мавлиев поднял вопрос о стихийной парковке на тротуарах, особенно в зонах платных стоянок. Как доложил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов, ежедневно эвакуаторы увозят с тротуаров от 30 до 35 легковых автомобилей. Поскольку парковка на пешеходных зонах относится к нарушению правил дорожного движения, городские службы не имеют права сами выписывать штрафы и передают информацию в Госавтоинспекцию. Только за последние две недели в ГАИ направили данные о 86 нарушителях.