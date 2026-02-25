Ричмонд
В Уфе ужесточат правила парковки на тротуарах

В Уфе объявили месячник борьбы с парковкой на тротуарах.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в мэрии Уфы градоначальник Ратмир Мавлиев поднял вопрос о стихийной парковке на тротуарах, особенно в зонах платных стоянок. Как доложил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов, ежедневно эвакуаторы увозят с тротуаров от 30 до 35 легковых автомобилей. Поскольку парковка на пешеходных зонах относится к нарушению правил дорожного движения, городские службы не имеют права сами выписывать штрафы и передают информацию в Госавтоинспекцию. Только за последние две недели в ГАИ направили данные о 86 нарушителях.

Мавлиев подчеркнул системный характер проблемы и поручил провести месячник по работе с автовладельцами, оставляющими машины на тротуарах. Он предложил закрепить инспекторов, которые будут фиксировать нарушения и сначала просто уведомлять водителей о недопустимости таких действий, а уже затем наказывать рублем. По мнению мэра, автомобилистам нужно объяснять правила, и месяц профилактической работы поможет снизить количество нарушений.

