Мать воронежской фигуристки Костылевой раскритиковала Аделию Петросян

Ирина Костылева продолжает привлекать внимание за счет едких высказываний.

Источник: Комсомольская правда

Мать воронежской фигуристки Елены Костылевой Ирина с критикой обрушилась на участницу Олимпиады-2026 в Милане Аделию Петросян.

— Подставила страну, ужас. Я сначала была за, теперь против. Считаю ей нужно уходить со льда, — написала Костылева-старшая в своем телеграм-канале после выступления Аделии на Играх.

Кроме того, Ирина Костылева резко отреагировала на высказывание Петросян, что та хочет поехать на Олимпиаду-2030.

— А кто сказал, что ее там ждут? Я категорически против того, чтобы она туда снова поехала. Поставлять страну второй раз нам не надо!

Напомним, что на минувшей Олимпиаде Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании.

Что касается Ирины Костылевой, то она уже неоднократно приковывала внимание к себе за счет дерзких реплик, включая нецензурную реакцию на выступление своей дочери в Санкт-Петербурге.