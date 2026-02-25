Мать воронежской фигуристки Костылевой раскритиковала Аделию Петросян

Мать воронежской фигуристки Елены Костылевой Ирина с критикой обрушилась на участницу Олимпиады-2026 в Милане Аделию Петросян.
— Подставила страну, ужас. Я сначала была за, теперь против. Считаю ей нужно уходить со льда, — написала Костылева-старшая в своем телеграм-канале после выступления Аделии на Играх.
Кроме того, Ирина Костылева резко отреагировала на высказывание Петросян, что та хочет поехать на Олимпиаду-2030.
— А кто сказал, что ее там ждут? Я категорически против того, чтобы она туда снова поехала. Поставлять страну второй раз нам не надо!
Напомним, что на минувшей Олимпиаде Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании.
Что касается Ирины Костылевой, то она уже неоднократно приковывала внимание к себе за счет дерзких реплик, включая нецензурную реакцию на выступление своей дочери в Санкт-Петербурге.