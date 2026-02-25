Ричмонд
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков

Леус: в Москве за февраль выпало порядка 130% от месячной нормы осадков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Порядка 57 миллиметров небесной влаги, что составляет 130% месячной нормы осадков, выпало в Москве за февраль, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Если февраль 2026 года в Москве занял первое место среди всех февралей в истории по высоте снежного покрова (73 сантиметра), то по количеству выпавших осадков, а на сегодняшний день в осадкомеры столичных метеорологов попало 57 миллиметров небесной влаги или 130% от нормы, он занимает лишь седьмое место среди самых влажных, и это только в XXI веке», — написал Леус в своем Telegram-канале.