Омский минспорт уменьшил финансирование футбольному «Иртышу»

Региональный минспорт продолжает работу по субсидированию уставной деятельности местных спортивных организаций. В субботу, 21 февраля, обнародованы итоги отбора для АНО «Футбольный клуб “Иртыш” и АНО “Волейбольный клуб “Омичка”.
В итоге «Иртышу» на 2026 год распределили около 10 млн рублей. Это существенно меньше суммы в прошлом году. Тогда клубу выделили 63,6 млн рублей.
Согласно финансовому отчету клуба, за сезон-2024/25 он израсходовал на зарплату 98,6 млн рублей. Из них 54,2 млн рублей это финансирование из бюджета. Оставшиеся 44,4 млн рублей являются помощью спонсоров.
По статье же «Участие команды “Иртыш” в соревнованиях “Первенство и Кубок России по футболу сезона 2024/25 годов”, учебно-тренировочные сборы, участие молодежной команды “Иртыш” и детско-юношеских команд в Первенстве МРОО СФФУ и ЗС в домашних и выездных матчах согласно календарю игр, приобретение авиа- и ж/д билетов, страховка и т. д.» потрачено 69 млн рублей. Из них 67,2 млн рублей это также деньги бюджета.
«Омичке» выделили примерно 55 млн рублей. Ранее, в 2025 году, ее юрлицо не могло участвовать в таком отборе, потому что было создано только в июле того же года.
Ранее мы писали, что «Иртыш» проведет весеннюю часть текущего сезона в ретроформе.