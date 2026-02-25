Ричмонд
Суд запретил слишком быстро тратившей деньги белоруске пользоваться карточкой

В Слониме девушке без попечения родителей запретили самой тратить стипендию и другие выплаты на карту.

Источник: Комсомольская правда

В Слониме учащейся колледжа запретили тратить стипендию, рассказали в прокуратуре Гродненской области.

Так, прокурор Слонимского района обратился в суд, чтобы лишить несовершеннолетнюю учащуюся до ее 18-летия самостоятельно распоряжаться стипендией и другими доходами.

Гражданское дело с профилактической целью рассматривали на выездном судебном заседании в Слонимском государственном медколледже.

В суде рассказали, что учащаяся из категории детей, оставшихся без попечения родителей, была помещена на полное гособеспечение. Ее законным представителем определили директора колледжа. Девушке каждый месяц на карту приходила стипендия и другие выплаты на содержание. Однако деньги студентка тратила слишком быстро. Она покупала одежду, еду, курительные системы и жидкости к ним.

— Фигурантка обеспечивала себе лишь минимальный уровень жизненных потребностей, явно недостаточный для здорового образа жизни и безопасности, — подчеркнули в пресс-службе.

В колледже девушка училась посредственно, без уважительных причин пропускала занятия. На суде несовершеннолетняя признала заявленные требования.

Суд лишил ее права самостоятельно распоряжаться своей стипендией и другими доходами до 18 лет.

