Суд запретил слишком быстро тратившей деньги белоруске пользоваться карточкой

В суде рассказали, что учащаяся из категории детей, оставшихся без попечения родителей, была помещена на полное гособеспечение. Ее законным представителем определили директора колледжа. Девушке каждый месяц на карту приходила стипендия и другие выплаты на содержание. Однако деньги студентка тратила слишком быстро. Она покупала одежду, еду, курительные системы и жидкости к ним.