Полиция разыскивает пропавшую 44-летнюю омичку

Как сообщили в УМВД по Омской области, с заявлением о розыске 44-летней Натальи Федоровны Белоноговой в ОП № 8 обратился ее знакомый. Он рассказал, что Наталью Федоровну никто не видел и не слышал уже несколько недель. С начала февраля она перестала брать телефонную трубку, сама на связь не выходит, по месту жительства ее никто не видел.