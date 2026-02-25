Полиция разыскивает пропавшую 44-летнюю омичку

Омская полиция объявила в розыск пропавшую 44-летнюю омичку. О ней нет никаких известий с февраля.
Как сообщили в УМВД по Омской области, с заявлением о розыске 44-летней Натальи Федоровны Белоноговой в ОП № 8 обратился ее знакомый. Он рассказал, что Наталью Федоровну никто не видел и не слышал уже несколько недель. С начала февраля она перестала брать телефонную трубку, сама на связь не выходит, по месту жительства ее никто не видел.
Пропавшая женщина могла быть одета в темно-зеленую куртку, черные ботинки, белую шапку и шарф.
Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшей Натальи Белоноговой, просят сообщить об этом в полицию. Это можно сделать по телефонам 793602, 793284, 89136499450 или 102.
