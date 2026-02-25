Служба госохраны отказалась признать скульптуры сфинксов ОКН

По данным портала «prussia39», скульптуры установили в Раушене на входе в Лиственничный парк справа и слева от центральной дорожки в 1930-х годах. Первоначально скульптуры сфинксов были установлены в 1906 году у комплекса отеля «Дюна» на улице Пляжной (сейчас — улица Ленина). В 1991 году их вернули на историческое место снова.