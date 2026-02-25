Ричмонд
Первый в России молодежный кадровый центр открылся в Омске

Новая профориентационная площадка заработала на проспекте Карла Маркса.

Источник: Комсомольская правда

25 февраля министерство труда и соцразвития региона сообщило об открытии в Омске первого Российского кадрового центра для молодежи. Многофункциональную экосистему обустроили рядом с образовательными учреждениями на проспекте Карла Маркса.

Инфраструктура площадки включает 11 специализированных зон. Здесь можно выявлять профессиональные интересы школьников и студентов, устраивать их встречи с работодателями. Посетителям центра доступны VR-оборудование, 3D-сканер, 3D-принтер, техника для нейродиагностики.

«Кадровый центр “Работа молодежи России” готов поддержать ребят на всех этапах — от знакомства с рынком труда до первой стажировки и построения успешной карьеры», — сказала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Напомним, ранее мы писали, что модернизированный кадровый центр запустили в работу в Одесском районе.

