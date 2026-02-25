ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают достигнутые в ходе СВО результаты

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большинство россиян (82%) считают достигнутые в ходе спецоперации промежуточные результаты значимыми, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Участникам опроса предложили оценить промежуточные итоги СВО. 82% граждан РФ считают достигнутые результаты значимыми. По данным АЦ ВЦИОМ, в декабре 2022 года промежуточные результаты спецоперации оценивали как значимые 81% респондентов.
Кроме того, большинство россиян (82%) выразили доверие российской армии. В свою очередь 10% опрошенных не доверяют ВС РФ.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.