ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают достигнутые в ходе СВО результаты

ВЦИОМ: 82% россиян назвали достигнутые в ходе СВО результаты значимыми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большинство россиян (82%) считают достигнутые в ходе спецоперации промежуточные результаты значимыми, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Участникам опроса предложили оценить промежуточные итоги СВО. 82% граждан РФ считают достигнутые результаты значимыми. По данным АЦ ВЦИОМ, в декабре 2022 года промежуточные результаты спецоперации оценивали как значимые 81% респондентов.

Кроме того, большинство россиян (82%) выразили доверие российской армии. В свою очередь 10% опрошенных не доверяют ВС РФ.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.