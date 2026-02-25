Урожай подсолнечника в Ростовской области снизился на почти 35% из-за погоды

В 2025 году в Ростовской области валовой сбор подсолнечника, а также зерновых и зернобобовых культур снизился из-за влияния погоды, в частности, из-за жары и засухи. Об этом говорится в отчете минсельхозпрода региона.
В отчете сказано, что валовой сбор подсолнечника по итогам прошлого года упал до 1,03 млн тонн, то есть почти на 35% (65,6% к показателю 2024 года). Что касается зерновых и зернобобовых культур, то их сбор оказался на уровне в 9,01 млн тонн, то есть снизился на 22,2% (77,8% к 2024 году).
Увеличение показателей при этом отметили при сборе овощей открытого грунта — 516,2 тысячи тонн (101,7% к 2024 году), а также картофеля — 337,3 тысячи тонн (102,8% к 2024 году).
— Несмотря на зависимость от погодных условий, среднегодовое валовое производство зерновых и зернобобовых культур за 2023 — 2025 годы составило 12,2 млн тонн, — подчеркивается в отчете.
В середине февраля 2026 года из взошедших 2,86 млн га озимых культур в хорошем и удовлетворительном состоянии находились 98,8% или 2,83 млн га. Кроме того, этой весной планируют засеять около 1,96 млн га яровых культур. Под яровые зерновые и зернобобовые планируют примерно 653 тысячи га.
Под технические культуры отведут 1,2 млн га, в том числе, под масличные — 1,18 млн га. Главную масличную культуру — подсолнечник будут выращивать на площади в 1 млн га.
