Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урожай подсолнечника в Ростовской области снизился на почти 35% из-за погоды

Валовый сбор подсолнечника, зерновых и зернобобовых снизился на Дону по итогам 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области валовой сбор подсолнечника, а также зерновых и зернобобовых культур снизился из-за влияния погоды, в частности, из-за жары и засухи. Об этом говорится в отчете минсельхозпрода региона.

В отчете сказано, что валовой сбор подсолнечника по итогам прошлого года упал до 1,03 млн тонн, то есть почти на 35% (65,6% к показателю 2024 года). Что касается зерновых и зернобобовых культур, то их сбор оказался на уровне в 9,01 млн тонн, то есть снизился на 22,2% (77,8% к 2024 году).

Увеличение показателей при этом отметили при сборе овощей открытого грунта — 516,2 тысячи тонн (101,7% к 2024 году), а также картофеля — 337,3 тысячи тонн (102,8% к 2024 году).

— Несмотря на зависимость от погодных условий, среднегодовое валовое производство зерновых и зернобобовых культур за 2023 — 2025 годы составило 12,2 млн тонн, — подчеркивается в отчете.

В середине февраля 2026 года из взошедших 2,86 млн га озимых культур в хорошем и удовлетворительном состоянии находились 98,8% или 2,83 млн га. Кроме того, этой весной планируют засеять около 1,96 млн га яровых культур. Под яровые зерновые и зернобобовые планируют примерно 653 тысячи га.

Под технические культуры отведут 1,2 млн га, в том числе, под масличные — 1,18 млн га. Главную масличную культуру — подсолнечник будут выращивать на площади в 1 млн га.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.