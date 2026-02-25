В Иркутской области для школьников и студентов колледжей проведут учебные сборы

На протяжении пяти дней, в рамках 35-часовой программы, допризывники будут заниматься физической, строевой, тактической, огневой и военно-медицинской подготовкой. Эти учебные сборы дают им возможность применить на практике знания, полученные на уроках по «Основам безопасности и защиты Родины»- дисциплине, которая с 1 сентября 2024 года заменила «Основы безопасности жизнедеятельности».