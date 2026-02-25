В Иркутской области для школьников и студентов колледжей проведут учебные сборы

В Иркутской области для 13,8 тысячи школьников и студентов колледжей и техникумов проведут учебные сборы. Распоряжение об этом подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Ежегодные учебные сборы пройдут с мая по декабрь 2026 года.
— Организация таких сборов для юношей-допризывников имеет важное значение для подготовки к службе в рядах российской армии. Нам важно гарантировать полную безопасность каждого участника мероприятия, поэтому документ устанавливает конкретные органы власти, отвечающие за организацию и проведение сборов, — уточнил глава региона.
На протяжении пяти дней, в рамках 35-часовой программы, допризывники будут заниматься физической, строевой, тактической, огневой и военно-медицинской подготовкой. Эти учебные сборы дают им возможность применить на практике знания, полученные на уроках по «Основам безопасности и защиты Родины»- дисциплине, которая с 1 сентября 2024 года заменила «Основы безопасности жизнедеятельности».