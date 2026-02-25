В Башкирии стали меньше пить крепкий алкоголь, вино и пиво

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza изучила данные Росстата и выяснила, как изменилось потребление алкоголя в Башкирии в 2025 году. Крепких спиртных напитков жители республики стали пить меньше на 3,4 процента: в среднем 10,8 литра на взрослого человека старше 18 лет. По этому показателю регион занял 41-е место в России.
Вина и винных напитков в прошлом году купили на 5,5 процента меньше, чем годом ранее, 4,4 литра на душу (69-е место). Продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи упали на 11,2 процента, до 59,5 литра на человека (55-е место).
В целом по стране потребление крепкого алкоголя снизилось на 2,1 процента и составило 10,4 литра на взрослого, вина стали пить меньше на 4,6 процента (7,1 литра), а пива — на 15,5 процента (61,5 литра). Традиционно больше всего крепкого алкоголя употребляют в северных и дальневосточных регионах, меньше всего — на Северном Кавказе.
