Мишустин поблагодарил Госдуму за откровенный и профессиональный диалог

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму за откровенный, профессиональный диалог и предложения, прозвучавшие в ходе отчета кабмина.
Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также участвуют члены правительства.
«Хочу сказать спасибо всем за такой откровенный заинтересованный профессиональный разговор. За все высказанные предложения, за поднятые темы и в ваших вопросах, и в выступлениях руководителей фракций», — сказал Мишустин во время ответов на вопросы депутатов.