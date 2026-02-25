Ричмонд
Мишустин поблагодарил Госдуму за откровенный и профессиональный диалог

Мишустин поблагодарил ГД за профессиональный диалог и прозвучавшие предложения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму за откровенный, профессиональный диалог и предложения, прозвучавшие в ходе отчета кабмина.

Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также участвуют члены правительства.

«Хочу сказать спасибо всем за такой откровенный заинтересованный профессиональный разговор. За все высказанные предложения, за поднятые темы и в ваших вопросах, и в выступлениях руководителей фракций», — сказал Мишустин во время ответов на вопросы депутатов.