Первые журавли успели прилететь в Беларусь еще до конца зимы

Первых журавлей заметили в небе над Брестом.

Источник: Комсомольская правда

В Беларусь до конца зимы вернулись первые журавли, рассказали рассказали в эфире телеканала СТВ.

Предвестников весны в небе над Брестом заметили и сняли для видео в соцсетях орнитологи-любители.

С прилетом журавлей белорусам стоит готовится к приходу весны не только на календаре.

Кстати, меньше недели назад белые аисты вылетели в Беларусь из Африки, предвещая приход весны.

Между тем Белгидромет предупредил белорусов о циклонических вихрях и температурных качелях до конца февраля: «Потеплеет до +10».

Тем временем поезд Минск — Брест опаздывает почти на полтора часа 25 февраля.

Еще Минтруда сказало белорусам про девять выходных дней в марте.