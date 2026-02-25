Первые журавли успели прилететь в Беларусь еще до конца зимы

В Беларусь до конца зимы вернулись первые журавли, рассказали рассказали в эфире телеканала СТВ.
Предвестников весны в небе над Брестом заметили и сняли для видео в соцсетях орнитологи-любители.
С прилетом журавлей белорусам стоит готовится к приходу весны не только на календаре.
Кстати, меньше недели назад белые аисты вылетели в Беларусь из Африки, предвещая приход весны.
Между тем Белгидромет предупредил белорусов о циклонических вихрях и температурных качелях до конца февраля: «Потеплеет до +10».
Тем временем поезд Минск — Брест опаздывает почти на полтора часа 25 февраля.
Еще Минтруда сказало белорусам про девять выходных дней в марте.