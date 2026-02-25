«Додо Пицца» договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве

Ранее курьера сети «Додо Пицца» Михаила уволили по статье «Порча имущества» после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с домашними питомцами.