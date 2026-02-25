«Додо Пицца» договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев — РИА Новости. Сеть пиццерий «Додо Пицца» договорилась с уволенным курьером, который позаботился о собаке в мороз, о партнерстве в инициативах компании по поддержке приютов для животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее курьера сети «Додо Пицца» Михаила уволили по статье «Порча имущества» после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с домашними питомцами.
«Компания также договорилась с Михаилом о партнерстве в рамках волонтерских и благотворительных инициатив, направленных на поддержку приютов для животных, особенно в Челябинске», — говорится в сообщении.