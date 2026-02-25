Чем тверже, тем лучше. Что изменится в макаронах с принятием нового ГОСТа

С 1 марта вступает в силу новый ГОСТ на основное сырье для макаронных изделий. Согласно ему, мука из твердой пшеницы, предназначенная для производства макарон группы А, не должна содержать более 5% зерен пшеницы другого типа. Ранее стандарт не ограничивал содержание зерен пшеницы другого типа, к примеру, мягкой.
Необходимость внесения изменений в стандарт обусловлена вступлением в действие другого ГОСТа (31743−2017 «Изделия макаронные. Общие технические условия»), ужесточившего требования к производству макаронных изделий группы А. Этот документ предусматривает снижение содержания в макаронных изделиях группы А мягкой пшеницы с 15% до 5%.
В твердой пшенице больше содержание белка, каротиноидов, тесто из твердой пшеницы получается более эластичное и плотное, позволяет изготавливать наиболее качественные (прочные, упругие, янтарно-желтого цвета) макаронные изделия, которые не слипаются и не разваливаются при варке.
Что это означает для потребителя?
«Выбирая макароны, мы рассчитываем на определенное качество при варке, планируем меню, сочетания. И, когда бываем разочарованы, виним, конечно, производителя. Новые нормы защитят покупателей — от несоответствующего качества продукта, и производителей, которые смогут доверять маркировке муки, используемой при изготовлении макаронных изделий», — прокомментировала для aif.ru новшество руководитель исследовательского центра НИИ хлебопекарной промышленности Светлана Смирнова.