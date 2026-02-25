Чем тверже, тем лучше. Что изменится в макаронах с принятием нового ГОСТа

С 1 марта вступает в силу новый ГОСТ на основное сырье для макаронных изделий. Согласно ему, мука из твердой пшеницы, предназначенная для производства макарон группы А, не должна содержать более 5% зерен пшеницы другого типа. Ранее стандарт не ограничивал содержание зерен пшеницы другого типа, к примеру, мягкой.