В Омской области завершается сезон охоты на кабана и боровую дичь

Последним днем добычи кабана, пушных животных и боровой дичи станет суббота, 28 февраля. Охотпользователям необходимо направить сведения о добытых ресурсах по месту получения разрешения. Информацию требуется подавать даже при отсутствии трофея, сообщили в управлении по охране животного мира Омской области.
Для документов с конечным сроком охоты 28 февраля данные примут до 20 марта. Сведения о добыче копытных животных и медведя направляют в течение 10 дней после добычи, ранения зверя или окончания последнего из разрешенных сроков охоты. Для кабана он истекает 11 марта. Законодательство не устанавливает конкретные способы подачи документов, их можно принести лично, направить по почте или передать с курьерскими службами.
В текущем сезоне охота разрешалась на кабана, боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка), лисицу, корсака, енотовидную собаку, куницу, бобра, соболя, белку, ондатру, норку, хоря, колонка, горностая, зайца-беляка и зайца-русака.
«Если вы стали свидетелями охоты на лося, косулю, оленя, пушных животных, а также охоты запрещенными способами (применение снегоходов, любых механических транспортных средств), просьба незамедлительно сообщать на “телефон доверия” “Управления по охране животного мира” 8 (913) 968−4755 или на телефон управления 8 (3812) 393−548», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что с омичей взыскали более 1,3 млн рублей за незаконную охоту на косуль.
