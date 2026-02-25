В Омской области завершается сезон охоты на кабана и боровую дичь

Для документов с конечным сроком охоты 28 февраля данные примут до 20 марта. Сведения о добыче копытных животных и медведя направляют в течение 10 дней после добычи, ранения зверя или окончания последнего из разрешенных сроков охоты. Для кабана он истекает 11 марта. Законодательство не устанавливает конкретные способы подачи документов, их можно принести лично, направить по почте или передать с курьерскими службами.