«Девяткино» не будут переименовывать в «Комсомольскую»

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев назвал предложение нелогичным. Он напомнил, что в 1992 году станцию переименовали в «Девяткино» специально — чтобы название совпадало с железнодорожной платформой. Это сделали для удобства пассажиров, чтобы в пересадочном узле не было путаницы. Возврат к разным именам для одной точки только ухудшит транспортную навигацию.