«Девяткино» не будут переименовывать в «Комсомольскую»

За выступило лишь девять депутатов из 36.

Источник: Комсомольская правда

Идея переименовать станцию метро «Девяткино» в «Комсомольскую» не нашла поддержки в Законодательном собрании Ленинградской области. Депутаты отказались направлять губернатору Петербурга соответствующее обращение.

С инициативой выступили пятеро коммунистов из областного ЗакСа. Они предложили вернуть станции название, которое она носила с 1978 года — в честь комсомола, внесшего вклад в развитие транспортной инфраструктуры. Нынешнее наименование, по их мнению, «не отражает значимости узла».

Однако большинство коллег идею не поддержали:

— За выступило лишь девять депутатов, против — 27 человек, никто не воздержался.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев назвал предложение нелогичным. Он напомнил, что в 1992 году станцию переименовали в «Девяткино» специально — чтобы название совпадало с железнодорожной платформой. Это сделали для удобства пассажиров, чтобы в пересадочном узле не было путаницы. Возврат к разным именам для одной точки только ухудшит транспортную навигацию.