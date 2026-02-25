Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 24 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты

Более 24 млн россиян оформили самозапрет на кредиты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 1 миллиона россиян установили на портале госуслуг самозапрет на оформление новых сим-карт, а 24 миллиона оформили самозапрет на кредиты, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Свыше 1 миллиона граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал Госуслуг, а более 24 миллионов человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов», — привели слова Григоренко в его аппарате.

По словам вице-премьера, эти показатели подтверждают, что антимошеннические сервисы востребованы и активно используются гражданами.

Он напомнил, что эта работа продолжается: второй пакет антимошеннических мер уже внесен в Госдуму и принят в первом чтении. Он предусматривает дополнительные инструменты защиты, в том числе возможность сообщить о факте мошенничества через портал госуслуг.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше