Более 24 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 1 миллиона россиян установили на портале госуслуг самозапрет на оформление новых сим-карт, а 24 миллиона оформили самозапрет на кредиты, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Свыше 1 миллиона граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт через портал Госуслуг, а более 24 миллионов человек оформили самозапрет на получение кредитов и займов», — привели слова Григоренко в его аппарате.
По словам вице-премьера, эти показатели подтверждают, что антимошеннические сервисы востребованы и активно используются гражданами.
Он напомнил, что эта работа продолжается: второй пакет антимошеннических мер уже внесен в Госдуму и принят в первом чтении. Он предусматривает дополнительные инструменты защиты, в том числе возможность сообщить о факте мошенничества через портал госуслуг.