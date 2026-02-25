Омичей вводили в заблуждение рекламой займов на столбе

Омское УФССП обнаружило рекламную конструкцию на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева, установленную на столбе наружного освещения. На стенде размещалась информация о выдаче займов, однако отсутствовали данные о том, кто оказывает финансовые услуги. Материалы направили в УФАС, где рекламу признали ненадлежащей. Об этом сообщило 25 февраля региональное управление службы судебных приставов.
В ходе проверки специалисты установили, что реклама нарушает требования части 7 статьи 5 и части 1 статьи 28 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе». Отсутствие информации о лице, предоставляющем займы, искажает ее смысл и вводит потребителей в заблуждение. Кроме того, на стенде не были указаны иные условия оказания предлагаемых услуг, влияющие на сумму доходов клиентов или на объемы расходов. После рассмотрения дела бизнесмена признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
Назначенный штраф за распространение ненадлежащей рекламы нарушитель уже оплатил в полном объеме.
