Омичей вводили в заблуждение рекламой займов на столбе

В ходе проверки специалисты установили, что реклама нарушает требования части 7 статьи 5 и части 1 статьи 28 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе». Отсутствие информации о лице, предоставляющем займы, искажает ее смысл и вводит потребителей в заблуждение. Кроме того, на стенде не были указаны иные условия оказания предлагаемых услуг, влияющие на сумму доходов клиентов или на объемы расходов. После рассмотрения дела бизнесмена признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.