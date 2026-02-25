Ричмонд
В Уфе за неделю почти полсотни человек обратились в травмпункты

Травматизм в городе снизился на 62 процента.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин на оперативном совещании в мэрии привел статистику обращений в травматологические пункты за минувшую неделю. С 18 по 24 февраля за медицинской помощью обратились 49 человек, четверым из них потребовалась госпитализация.

С начала зимнего сезона, с 22 ноября прошлого года, зафиксировано 445 случаев травматизма среди горожан, что на 62 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Уточняется, что среди пострадавших 104 ребенка. В больницы доставили 51 человека, в том числе 34 ребенка.

