В Уфе за неделю почти полсотни человек обратились в травмпункты

С начала зимнего сезона, с 22 ноября прошлого года, зафиксировано 445 случаев травматизма среди горожан, что на 62 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Уточняется, что среди пострадавших 104 ребенка. В больницы доставили 51 человека, в том числе 34 ребенка.