Мишустин, выступая в Госдуме, вспомнил о Жириновском и Чилингарове

Мишустин вспомнил о Жириновском и Чилингарове во время отчета в Госдуме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства за 2025 год, вспомнил о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и вице-спикере Госдумы Артуре Чилингарове.

«Конечно, не могу сегодня не вспомнить о тех, кто много лет представлял интересы граждан в Думе, кого, к сожалению, с нами сегодня уже нет», — сказал Мишустин.

«Это лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. В апреле он мог бы отпраздновать свое 80-летие. Яркий политик, настоящий патриот, он внес весомый вклад в укрепление нашего государства», — сказал глава правительства.

«Как и Артур Николаевич Чилингаров — он был исследователем Арктики, ученым, законотворцем. Всегда и везде отстаивал интересы России, как сегодня это делает каждый из нас на своем месте», — добавил Мишустин.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше