Мишустин, выступая в Госдуме, вспомнил о Жириновском и Чилингарове

«Конечно, не могу сегодня не вспомнить о тех, кто много лет представлял интересы граждан в Думе, кого, к сожалению, с нами сегодня уже нет», — сказал Мишустин.
«Это лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. В апреле он мог бы отпраздновать свое 80-летие. Яркий политик, настоящий патриот, он внес весомый вклад в укрепление нашего государства», — сказал глава правительства.
«Как и Артур Николаевич Чилингаров — он был исследователем Арктики, ученым, законотворцем. Всегда и везде отстаивал интересы России, как сегодня это делает каждый из нас на своем месте», — добавил Мишустин.
