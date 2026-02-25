Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив астрономов подготовил пока самую детальную химическую карту центральных регионов Млечного Пути, которая отражает то, как распределены десятки простых и сложно устроенных молекул в данном регионе космоса. Изучение этой карты раскроет особенности образования звезд в ядрах галактик, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).
«Данный регион ядра, Центральная молекулярная зона, содержит одни из самых крупных светил Млечного пути, многие из которых живут недолго и быстро превращаются в сверхновые или даже гиперновые. Его изучение поможет нам получить более четкую картину того, как растут и эволюционируют галактики», — заявил профессор Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания) Стивен Лонгмур, чьи слова приводит пресс-служба ESO.
Как отмечают профессор Лонгмур и его коллеги, центральные регионы Млечного Пути содержат рекордно плотные скопления материи, похожие по многим свойствам на ту среду, которая царила во Вселенной на первых этапах ее существования, когда в ней возникали первые галактики. Астрономы впервые детально изучили эту среду в рамках масштабного проекта ACES, нацеленного на изучение Центральной молекулярной зоны, ближайшего к нам региона ядра Млечного Пути, расположенного в созвездии Стрельца.
В данном участке космоса, чей диаметр составляет порядка 1,6−1,9 тыс. световых лет, содержится огромная масса облаков из холодного газа и пыли с совокупной массой, превышающей солнечную примерно в 60 млн раз. Исследователи изучили распределение нескольких десятков молекул внутри этих облаков при помощи наземного микроволнового телескопа ALMA, способного отслеживать движение даже небольшого числа простых и сложных молекул.
При его помощи исследователи получили детальные снимки центральных регионов Центральной молекулярной зоны, длина которой составляет около 650 световых лет. Это позволило ученым составить пока самую подробную карту распределения различных молекул по ядру Млечного Пути, в число которых входит простейшая органика, а также различные соединения кремния, серы и углерода.
Предварительный анализ этой карты уже помог астрономам обнаружить в Центральной молекулярной зоне возможные следы взрыва гиперновой и раскрыть ранее неизвестные странности в процессе расширения ее останков. Также ученым удалось уточнить трехмерную структуру этой части ядра Галактики и выявить в ней «мини-рукава», о наличии которых ученые ранее не подозревали. Последующее изучение этой химической карты, как надеются профессор Лонгмур и его коллеги, принесет массу других интересных открытий.