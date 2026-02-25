Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики

Как отмечают профессор Лонгмур и его коллеги, центральные регионы Млечного Пути содержат рекордно плотные скопления материи, похожие по многим свойствам на ту среду, которая царила во Вселенной на первых этапах ее существования, когда в ней возникали первые галактики. Астрономы впервые детально изучили эту среду в рамках масштабного проекта ACES, нацеленного на изучение Центральной молекулярной зоны, ближайшего к нам региона ядра Млечного Пути, расположенного в созвездии Стрельца.