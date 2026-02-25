С 1 марта на Дону наступит период весеннего нерестового запрета

В период с 1 марта по 31 мая действуют специальные ограничения по ряду водоёмов: на реке Мокрой Чумбурке запрещена рыбалка от устья до северо‑западной окраины хутора Юшкино; в Таганрогском заливе ограничения распространяются на участок от юго‑западной окраины села Маргаритово до северо‑восточной окраины села Новомаргаритово, включая полосу глубиной до 1,5 км от берега; в Миусском лимане нельзя рыбачить на расстоянии менее 2,5 км в обе стороны от гирла; на Веселовском водохранилище запрет введён в балках Саговой, Житковой, Тазиной, Большой Садковки и Грековой. Также ограничения затрагивают притоки Северского Донца: на реке Кундрючьей — от устья до Прохоровской плотины, на реке Быстрой — от устья до административной границы посёлка Жирнов, на реке Калитве — от устья до административной границы посёлка Литвиновка.