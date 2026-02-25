С 1 марта на Дону наступит период весеннего нерестового запрета

Круглогодично запрещена рыбалка в искусственных водных путях, в том числе в ирригационных и мелиоративных каналах, затопленных карьерах и бесхозяйных прудах, а также в зонах вблизи водоподпорных сооружений (плотин, дамб), в охранных зонах гидротехнических объектов, мостов и рыбоходных каналов и в водоёмах, предназначенных для разведения рыбы и развития аквакультуры. Рыбалка в аквакультурных зонах разрешается только в рамках действующего федерального законодательства. Кроме того, действует запрет на использование незарегистрированных плавсредств, а передвижение на моторных лодках ограничено в определённых зонах и периодах.
В период с 1 марта по 31 мая действуют специальные ограничения по ряду водоёмов: на реке Мокрой Чумбурке запрещена рыбалка от устья до северо‑западной окраины хутора Юшкино; в Таганрогском заливе ограничения распространяются на участок от юго‑западной окраины села Маргаритово до северо‑восточной окраины села Новомаргаритово, включая полосу глубиной до 1,5 км от берега; в Миусском лимане нельзя рыбачить на расстоянии менее 2,5 км в обе стороны от гирла; на Веселовском водохранилище запрет введён в балках Саговой, Житковой, Тазиной, Большой Садковки и Грековой. Также ограничения затрагивают притоки Северского Донца: на реке Кундрючьей — от устья до Прохоровской плотины, на реке Быстрой — от устья до административной границы посёлка Жирнов, на реке Калитве — от устья до административной границы посёлка Литвиновка.
До 15 апреля включительно сохраняется запрет на ловлю щуки, введённый с 15 января.
Календарь нерестовых запретов в регионе включает следующие периоды: с 15 ноября по 31 марта — полный запрет на подводную охоту во внутренних водоёмах; с 1 декабря по 30 апреля — запрет на ловлю судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах; с момента распаления льда до 30 июня — запрет на рыбалку на реке Маныч (от устья до запретной зоны Усть‑Манычского гидроузла); с 1 января по 31 мая — запрет на вылов камбалы глоссы в Азовском море; с 1 июля по 31 июля — запрет на ловлю черноморских креветок в Азовском море.
Что касается добычи пресноводного рака, то в большинстве водоёмов Ростовской области она запрещена с 1 января по 14 июня, а в Цимлянском водохранилище — с 1 января по 15 сентября.
В период действия ограничений будет усилен контроль на водоёмах со стороны органов рыбоохраны, правоохранительных органов и общественных организаций. Нарушение установленных правил влечёт административную и уголовную ответственность.