Ветврачи проведут в Ростове месяц льготной стерилизации котов и кошек

С 1 по 31 марта в Ростове-на-Дону в рамках акции «Мартовский кот» проведут льготную стерилизацию котов и кошек. Организатором выступает Донской государственный ветеринарный референтный центр (ГВРЦ), сообщают власти региона.
Приносить питомцев на льготные процедуры можно будет по предварительной записи. В акции участвуют ветлечебницы на Кировском, 106/Тельмана, 102, Катаева, 232, 2-й Краснодарской, 39, 1-й Грамши, 1/98, Венеры, 21, 16-й Линии, 18.
С марта стерилизации со скидкой будут ежемесячно проводить во всех шести подразделениях Донского ГВРЦ. Животных планируют принимать последний четверг месяца.
Ростовчанам напоминают: хирургические вмешательства увеличивают продолжительность жизни питомцев, а также делают их более спокойными и игривыми. Кроме того, подобные мероприятия помогают гуманным способом контролировать численность четвероногих.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.