Сколько чашек кофе в день можно людям с гипертонией?

«Пить кофе при гипертонии можно и даже существует четко обозначенное количество чашек кофе в день, которые явно не опасны и, возможно, даже полезны для лиц с гипертонией до 5 чашек кофе в день (3−4 чашки)», — считает доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Никитин.