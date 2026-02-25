Сколько чашек кофе в день можно людям с гипертонией?

Еще недавно врачи практически единогласно рекомендовали гипертоникам исключить этот напиток. Сегодня подход изменился: строгий запрет на кофе для людей с повышенным давлением уже неактуален.
Кофе действительно может ненадолго и незначительно повышать давление (на 5−15 мм рт. ст.), но этот эффект слабее у тех, кто пьёт кофе регулярно. У большинства людей организм адаптируется, и скачки давления становятся менее выраженными.
Ранее существовало мнение, что кофе провоцирует аритмию, однако крупные исследования последних лет опровергли эту связь. Было показано, что умеренное потребление напитка не увеличивает риск нарушений ритма сердца, а в некоторых случаях даже снижает частоту приступов мерцательной аритмии.
Многочисленные рандомизированные исследования подтверждают: кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует центральную нервную систему, повышает умственную и физическую работоспособность, а также уменьшает усталость и сонливость.
Сколько напитков можно пить при гипертонии?
«Пить кофе при гипертонии можно и даже существует четко обозначенное количество чашек кофе в день, которые явно не опасны и, возможно, даже полезны для лиц с гипертонией до 5 чашек кофе в день (3−4 чашки)», — считает доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Никитин.
При этом организм каждого человека уникален. Кардиологи рекомендуют простой тест:
- Измерьте давление до того, как выпить кофе.
- Выпейте чашку.
- Измерьте давление через 30−120 минут.
Если давление повышается на 5−10 единиц и вы чувствуете учащенное сердцебиение, возможно, у вас повышенная чувствительность к кофеину. В этом случае стоит ограничить напиток или обсудить его прием с врачом.