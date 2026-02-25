Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.
На выставке крупнейшие корпорации и наукоемкие предприятия представили передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики.
Центральным элементом выставки стал стенд Минпромторга России, на котором представлены пять ключевых направлений работы в рамках нацпроекта «Биоэкономика»: микроорганизмы и их роль в развитии технологий; продукты переработки биосырья; микробный синтез и его применение; средства производства, повышающие эффективность и качество; наука как движущая сила преобразований.
Сбербанк вместе с партнерами представил облачную платформу «ИИ для науки» (AI for science), ИИ-систему восстановления земель Verda, модель искусственного интеллекта для генерации несуществующих в природе белков DiMA. На стенде компании также показаны проекты лауреатов Научной премии Сбера за 2025 год. Свои разработки на выставке представил и «Газпромбанк», на стенде компании — достижения отечественной селекции.
Экспозиция на стенде Росатома посвящена работе госкорпорации по производству чистой энергии, восстановлению природных ресурсов и развитию технологий здравоохранения. На стенде также можно пройти экспресс-оценку биологического возраста с определением состояния нервной и сердечно-сосудистой систем, состава тела и образа жизни. Курчатовский институт представил Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий, который разработал концепцию «Биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности» как инновационной формы жизнеустройства, отвечающей актуальным задачам социально-экономического развития России. Кроме того, на стенде показаны модели атомной станции малой мощности.
Кроме того, в выставке участвует правительство Москвы, которое представило передовые городские разработки в пяти отраслях биоэкономики: фармацевтике и медицине, пищевом производстве, сельском хозяйстве, транспорте и экологии.