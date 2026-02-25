Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий

Экспозиция на стенде Росатома посвящена работе госкорпорации по производству чистой энергии, восстановлению природных ресурсов и развитию технологий здравоохранения. На стенде также можно пройти экспресс-оценку биологического возраста с определением состояния нервной и сердечно-сосудистой систем, состава тела и образа жизни. Курчатовский институт представил Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий, который разработал концепцию «Биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности» как инновационной формы жизнеустройства, отвечающей актуальным задачам социально-экономического развития России. Кроме того, на стенде показаны модели атомной станции малой мощности.