В Уфе планируют создать собственный ИТ-парк для молодежи

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании заявил, что город упускает инициативу по созданию собственного ИТ-парка. Глава администрации поручил чиновникам проработать эту идею и предложить руководителю республики Радию Хабирову конкретное место для размещения будущего проекта. По мнению градоначальника, ИТ-парк должен войти в число приоритетных направлений, которые предстоит запустить в ближайшее время.
В городе проживает более 320 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, и для них уже создана разнообразная инфраструктура. Как доложил председатель комитета по делам молодежи Роман Янгуров, в Уфе работают два молодежных и три городских центра, а также семь объединений, объединяющих 83 подростковых и молодежных клуба. В них действует 471 кружок и секция, которые на постоянной основе посещают более 15 тысяч человек.
За последние пять лет открылись новые клубы «Атмосфера», «Продвижение», «Школа безопасности», «Молодежный центр имени Зорина», подростковые клубы «Зилим» и «Триумф», а также уфимский Добро. Центр. Обновленное пространство «Точка притяжения» в центре города появилось благодаря программе реновации Росмолодежи при поддержке республиканского бюджета и Минмолодежи Башкирии.
