В Уфе планируют создать собственный ИТ-парк для молодежи

В городе проживает более 320 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, и для них уже создана разнообразная инфраструктура. Как доложил председатель комитета по делам молодежи Роман Янгуров, в Уфе работают два молодежных и три городских центра, а также семь объединений, объединяющих 83 подростковых и молодежных клуба. В них действует 471 кружок и секция, которые на постоянной основе посещают более 15 тысяч человек.