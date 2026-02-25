Иркутская область присоединилась к написанию Всероссийского этнодиктанта. Участникам предложили написать сочинение на тему «Моя малая родина». Ученики Алыгджерской школы написали рассказы о Тофаларии. Они отметили вклад местных жителей в Великую Победу и восстановление страны, а также важность добычи пушнины для послевоенного возрождения России. Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.