Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область присоединилась к написанию Всероссийского этнодиктанта

59 участников написали диктант на тофаларском языке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область присоединилась к написанию Всероссийского этнодиктанта. Участникам предложили написать сочинение на тему «Моя малая родина». Ученики Алыгджерской школы написали рассказы о Тофаларии. Они отметили вклад местных жителей в Великую Победу и восстановление страны, а также важность добычи пушнины для послевоенного возрождения России. Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.

— В мероприятии приняли участие жители многих районов региона: эвенки Казачинско-Ленского, Качугского, Катангского, Бодайбинского районов, а также тофалары Нижнеудинского района, — уточнила председатель Иркутской региональной общественной организации «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области» Зоя Джуракулова.

Диктант провели в библиотеке села Непа Катангского района. 59 участников написали его на тофаларском языке, 18 — на эвенкийском. За активное участие в сохранении культурных традиций будут выданы сертификаты. Итоги Всероссийского этнодиктанта подведут до конца марта 2026 года.