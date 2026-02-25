Иркутская область присоединилась к написанию Всероссийского этнодиктанта. Участникам предложили написать сочинение на тему «Моя малая родина». Ученики Алыгджерской школы написали рассказы о Тофаларии. Они отметили вклад местных жителей в Великую Победу и восстановление страны, а также важность добычи пушнины для послевоенного возрождения России. Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.
— В мероприятии приняли участие жители многих районов региона: эвенки Казачинско-Ленского, Качугского, Катангского, Бодайбинского районов, а также тофалары Нижнеудинского района, — уточнила председатель Иркутской региональной общественной организации «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области» Зоя Джуракулова.
Диктант провели в библиотеке села Непа Катангского района. 59 участников написали его на тофаларском языке, 18 — на эвенкийском. За активное участие в сохранении культурных традиций будут выданы сертификаты. Итоги Всероссийского этнодиктанта подведут до конца марта 2026 года.