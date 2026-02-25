В Калининграде врачи областной больницы начали удалять опухоли кишечника без разрезов

Прежде жителей области с подобными диагнозами направляли в федеральные центры. В качестве альтернативы применяли более травматичную операцию, после которой иногда требовалось выведение стомы, что серьёзно влияло на качество жизни. Теперь, как отмечают в минздраве, около полусотни пациентов ежегодно смогут получать такую помощь в Калининграде.