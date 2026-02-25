Возле стадиона «Факел» в Воронеже нельзя будет проехать 27 февраля

27 февраля будет закрыто движение и запрещена парковка у стадиона «Факел» в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Виной тому матч 22-го тура первой лиги по футболу между местным «Факелом» и «Уралом» из Екатеринбурга.