Возле стадиона «Факел» в Воронеже нельзя будет проехать 27 февраля

27 февраля будет закрыто движение и запрещена парковка у стадиона «Факел» в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Виной тому матч 22-го тура первой лиги по футболу между местным «Факелом» и «Уралом» из Екатеринбурга.
С 18:00 26 февраля до 21:00 27 февраля нельзя будет парковать и останавливаться на участках улиц Домостроителей (от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков).
С 11:00 до 21:00 27 февраля нельзя будет проехать на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18а до пересечения с Домостроителей.
Кроме того, на время перекрытия изменится путь следования 13 маршруток.
№№ 12, 54, 72 — автобусы проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше- Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
№ 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
№№ 20, 52, 70, 71, 88 — с Ворошилова по Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича. В обратном направлении — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
№ 23 — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;
№ 24 — с Ворошилова по Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича;
№ 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров;
№ 95 — с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича.